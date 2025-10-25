Рейтинг@Mail.ru
В Малайзии броневики охраняют отель, куда приедет Трамп - РИА Новости, 25.10.2025
17:24 25.10.2025
В Малайзии броневики охраняют отель, куда приедет Трамп
В Малайзии броневики охраняют отель, куда приедет Трамп - РИА Новости, 25.10.2025
В Малайзии броневики охраняют отель, куда приедет Трамп
Вооруженные полицейские и броневики охраняют отель, куда завтра приедет президент США Дональд Трамп, дороги вокруг него перекрыты, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.10.2025
в мире
малайзия
таиланд
камбоджа
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
дональд трамп
малайзия
таиланд
камбоджа
в мире, малайзия, таиланд, камбоджа, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), дональд трамп
В мире, Малайзия, Таиланд, Камбоджа, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Дональд Трамп
В Малайзии броневики охраняют отель, куда приедет Трамп

Полицейский конвой и броневики охраняют отель в Малайзии, где остановится Трамп

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 25 окт - РИА Новости. Вооруженные полицейские и броневики охраняют отель, куда завтра приедет президент США Дональд Трамп, дороги вокруг него перекрыты, передает корреспондент РИА Новости.
Американский президент прибудет в Малайзию с рабочим визитом в воскресенье в 10 утра (5.00 по мск). Ожидается, что он примет участие в саммите стран АСЕАН в качестве почетного гостя. В программе американского президента - наблюдение за подписанием договоренностей между Таиландом и Камбоджей, переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и заключение торгового соглашения.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в субботу вечером дороги вокруг отеля, где остановится Трамп - Ritz Carlton Kuala Lumpur - были перекрыты. Вокруг гостиницы выставлен вооруженный полицейский конвой и броневики. Также на месте дежурят машины скорой помощи.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная же программа пройдет 26-28 октября.
