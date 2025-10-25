В Малайзии броневики охраняют отель, куда приедет Трамп

КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 25 окт - РИА Новости. Вооруженные полицейские и броневики охраняют отель, куда завтра приедет президент США Дональд Трамп, дороги вокруг него перекрыты, передает корреспондент РИА Новости.
Американский президент прибудет в Малайзию с рабочим визитом в воскресенье в 10 утра (5.00 по мск). Ожидается, что он примет участие в саммите стран АСЕАН в качестве почетного гостя. В программе американского президента - наблюдение за подписанием договоренностей между Таиландом и Камбоджей, переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и заключение торгового соглашения.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в субботу вечером дороги вокруг отеля, где остановится Трамп - Ritz Carlton Kuala Lumpur - были перекрыты. Вокруг гостиницы выставлен вооруженный полицейский конвой и броневики. Также на месте дежурят машины скорой помощи.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная же программа пройдет 26-28 октября.