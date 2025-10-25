Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10 процентов - РИА Новости, 25.10.2025
23:45 25.10.2025
Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10 процентов
Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи...
Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10 процентов

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам.
Ранее фонд Рейгана осудил правительство канадской провинции Онтарио за рекламную кампанию. В рекламном ролике использовалась видеозапись Рейгана от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний Рейгана: его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп не введет пошлины против КНР из-за закупок нефти из России
22 октября, 00:33
"Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили вчера показать ее вечером во время Мировой серии, зная, что это мошенничество. В связи с их серьёзным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас", - написал он в соцсети Truth Social.
Верховный суд США назначил на 5 ноября слушание по делу о законности глобальных пошлин, введенных Трампом. Именно на это решение, по мнению Трампа, пыталась повлиять Канада.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары
18 октября, 07:02
 
