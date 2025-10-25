Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10 процентов

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам.
Ранее фонд Рейгана осудил правительство канадской провинции Онтарио за рекламную кампанию. В рекламном ролике использовалась видеозапись Рейгана от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний Рейгана: его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах.
"Их реклама должна была быть немедленно удалена, но они позволили вчера показать ее вечером во время Мировой серии, зная, что это мошенничество. В связи с их серьёзным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас", - написал он в соцсети Truth Social.
