Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10 процентов

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам.