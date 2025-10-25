https://ria.ru/20251025/tramp-2050627557.html
Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников
Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников
Президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение следующих 48 часов ХАМАС не начнет возвращать тела заложников, то против движения будут приняты меры... РИА Новости, 25.10.2025
сша
Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников
Трамп призвал ХАМАС передать тела заложников в течение следующих 48 часов
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение следующих 48 часов ХАМАС не начнет возвращать тела заложников, то против движения будут приняты меры другими странами-участницами соглашения.
"ХАМАСу придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мирном договоре, примут меры. Некоторые тела труднодоступны, но другие можно вернуть сейчас, но по какой-то причине они не возвращаются … Посмотрим, что они предпримут в течение следующих 48 часов", - написал он в соцсети Truth Social.