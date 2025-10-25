Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение следующих 48 часов ХАМАС не начнет возвращать тела заложников, то против движения будут приняты меры другими странами-участницами соглашения.

"ХАМАСу придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мирном договоре, примут меры. Некоторые тела труднодоступны, но другие можно вернуть сейчас, но по какой-то причине они не возвращаются … Посмотрим, что они предпримут в течение следующих 48 часов", - написал он в соцсети Truth Social.