Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников - РИА Новости, 25.10.2025
23:11 25.10.2025 (обновлено: 23:12 25.10.2025)
Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников
Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников
Президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение следующих 48 часов ХАМАС не начнет возвращать тела заложников, то против движения будут приняты меры... РИА Новости, 25.10.2025
в мире, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников

Трамп призвал ХАМАС передать тела заложников в течение следующих 48 часов

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение следующих 48 часов ХАМАС не начнет возвращать тела заложников, то против движения будут приняты меры другими странами-участницами соглашения.
"ХАМАСу придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мирном договоре, примут меры. Некоторые тела труднодоступны, но другие можно вернуть сейчас, но по какой-то причине они не возвращаются … Посмотрим, что они предпримут в течение следующих 48 часов", - написал он в соцсети Truth Social.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
Вчера, 20:52
 
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
