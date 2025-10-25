Рейтинг@Mail.ru
21:47 25.10.2025 (обновлено: 21:52 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/tramp-2050620785.html
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только при условии, что у него будет понимание о заключении сделки по РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T21:47:00+03:00
2025-10-25T21:52:00+03:00
Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Трамп заявил, что встретится с Путиным, если у него будет понимание по Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только при условии, что у него будет понимание о заключении сделки по урегулированию на Украине.
«

"Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным", — сказал он.

Так хозяин Белого дома ответил на вопрос, на каких условиях он будет согласен вновь назначить встречу со своим российским коллегой.
Сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры Путина и Трампа состоятся, но, вероятно, позже.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине
Вчера, 07:05
Он отметил, что Москва заинтересована завершить конфликт на Украине как можно скорее. При этом он подчеркнул, что это возможно только с учетом интересов России.
Спецпредставитель президента также отметил, что урегулирование включает несколько элементов, среди них вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.
Трамп объявил в четверг об отмене встречи с российским лидером в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп назвал "очень сильными" антироссийские санкции
Вчера, 07:04
 
Заголовок открываемого материала