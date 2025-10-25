https://ria.ru/20251025/tramp-2050620785.html
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Трамп назвал условие для встречи с Путиным - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только при условии, что у него будет понимание о заключении сделки по РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T21:47:00+03:00
2025-10-25T21:47:00+03:00
2025-10-25T21:52:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_6630ef5d37544f4a56b32a12a5b5ce22.jpg
https://ria.ru/20251025/tramp-2050528749.html
https://ria.ru/20251025/tramp-2050528649.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_300:0:2697:1798_1920x0_80_0_0_953c1ec4ad2f689286e4416c2d57347a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, россия
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Трамп заявил, что встретится с Путиным, если у него будет понимание по Украине
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только при условии, что у него будет понимание о заключении сделки по урегулированию на Украине.
«
"Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным", — сказал он.
Так хозяин Белого дома ответил на вопрос, на каких условиях он будет согласен вновь назначить встречу со своим российским коллегой.
Сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев
в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры Путина
и Трампа
состоятся, но, вероятно, позже.
Он отметил, что Москва
заинтересована завершить конфликт на Украине
как можно скорее. При этом он подчеркнул, что это возможно только с учетом интересов России
.
Спецпредставитель президента также отметил, что урегулирование включает несколько элементов, среди них вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.
Трамп объявил в четверг об отмене встречи с российским лидером в Будапеште
, о которой они договорились во время телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.