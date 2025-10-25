https://ria.ru/20251025/tramp-2050620673.html
Трамп заявил о высоких шансах на заключение обстоятельной сделки с Китаем
Трамп заявил о высоких шансах на заключение обстоятельной сделки с Китаем - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп заявил о высоких шансах на заключение обстоятельной сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп считает, что есть высокие шансы на заключение обстоятельной сделки США с Китаем. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T21:45:00+03:00
2025-10-25T21:45:00+03:00
2025-10-25T21:46:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_d27fbe72e25149ff567e8dee0df7e5ec.jpg
https://ria.ru/20251021/tramp-2049501198.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f4f1b7eef949a1344279a5cb2e484dc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о высоких шансах на заключение обстоятельной сделки с Китаем
Трамп считает, что есть высокие шансы на заключение обстоятельной сделки с КНР