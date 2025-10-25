Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара в субботу - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/tramp-2050613848.html
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара в субботу
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара в субботу - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара в субботу
Президент США Дональд Трамп в субботу встретится с катарскими эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T20:45:00+03:00
2025-10-25T20:45:00+03:00
в мире
сша
катар
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048953009_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e19cc3664baedd5bdad18384790cd680.jpg
https://ria.ru/20251025/yaponiya-2050601639.html
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048873399_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_76b7131f3a6502af5848273388dc40f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, катар, дональд трамп
В мире, США, Катар, Дональд Трамп
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара в субботу

Трамп в субботу встретится с эмиром и премьером Катара на борту своего самолета

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу встретится с катарскими эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани на борту своего самолета, подтвердил пул журналистов Белого дома.
"Ожидается, что президент США встретится с эмиром и премьер-министром Катара в самолёте во время дозаправки. Мероприятие закрыто для прессы. На этой остановке к нам присоединится госсекретарь (США Марко - ред.) Рубио", - сообщает пул.
Ранее о том, что Трамп проведет встречу во время дозаправки своего самолета сообщало агентство Рейтер. Трамп в пятницу вылетел в турне по странам Азии, в рамках которого посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Новый премьер Японии оценила разговор с Трампом
Вчера, 18:23
 
В миреСШАКатарДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала