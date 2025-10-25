Трамп отрицает планы назвать бальный зал Белого дома в честь себя

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отрицает планы назвать в честь самого себя бальный зал, который он возводит на месте Восточного крыла Белого дома.

В субботу телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента сообщил, что Трамп, скорее всего, назовет бальный зал стоимостью в 300 миллионов долларов в честь самого себя.

"У меня нет планов назвать его в честь себя... Вероятно, назовем его Президентским бальным залом или как-то в этом роде. Мы пока не думали над названием", - заявил американский лидер журналистам.

В четверг конгрессмены раскритиковали Трампа за решение снести историческое Восточное крыло Белого дома ради бального зала, следует из письма законодателей, которое есть в распоряжении РИА Новости. Они призывали его в срок до 6 ноября представить всю необходимую документацию в конгресс, в том числе оценки сохранения исторического наследия.

Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта. Ранее он отмечал, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.