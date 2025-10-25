Рейтинг@Mail.ru
Трамп отрицает планы назвать бальный зал Белого дома в честь себя - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/tramp-2050610328.html
Трамп отрицает планы назвать бальный зал Белого дома в честь себя
Трамп отрицает планы назвать бальный зал Белого дома в честь себя - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп отрицает планы назвать бальный зал Белого дома в честь себя
Президент США Дональд Трамп отрицает планы назвать в честь самого себя бальный зал, который он возводит на месте Восточного крыла Белого дома. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T19:38:00+03:00
2025-10-25T19:38:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
https://ria.ru/20250803/ssha-2033047901.html
https://ria.ru/20251023/tramp-2050225133.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5464e2f2e84d73c27716740c05d5ed05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп отрицает планы назвать бальный зал Белого дома в честь себя

Трамп отрицает планы назвать новый бальный зал Белого дома в честь себя

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отрицает планы назвать в честь самого себя бальный зал, который он возводит на месте Восточного крыла Белого дома.
В субботу телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента сообщил, что Трамп, скорее всего, назовет бальный зал стоимостью в 300 миллионов долларов в честь самого себя.
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал
3 августа, 02:50
"У меня нет планов назвать его в честь себя... Вероятно, назовем его Президентским бальным залом или как-то в этом роде. Мы пока не думали над названием", - заявил американский лидер журналистам.
В четверг конгрессмены раскритиковали Трампа за решение снести историческое Восточное крыло Белого дома ради бального зала, следует из письма законодателей, которое есть в распоряжении РИА Новости. Они призывали его в срок до 6 ноября представить всю необходимую документацию в конгресс, в том числе оценки сохранения исторического наследия.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта. Ранее он отмечал, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.
Согласно официальным данным, Восточное крыло построили в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Белый дом назвал строительство бального зала главным приоритетом Трампа
23 октября, 22:46
 
СШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала