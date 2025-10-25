Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара, сообщили СМИ
14:31 25.10.2025 (обновлено: 15:17 25.10.2025)
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп встретится с катарскими эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани во... РИА Новости, 25.10.2025
в мире, малайзия, сша, катар, дональд трамп, марко рубио
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара, сообщили СМИ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с катарскими эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани во время остановки по пути в Малайзию, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
"Трамп встретится с эмиром и премьером Катара на борту Air Force One во время остановки для дозаправки в Катаре по пути в Малайзию на региональный саммит", - говорится в сообщении.
Чиновник сообщил агентству, что во встрече также будет участвовать госсекретарь США Марко Рубио.
Трамп совершит официальный визит в Малайзию 26–27 октября. В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Малайзии, говорится, что это первый визит Трампа в регион Юго-Восточной Азии с момента вступления в должность 47-го президента США в январе.
Президент США Дональд Трамп выступает во время саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США, Катар, Египет и Турция договорились решать споры дипломатическим путем
В мире Малайзия США Катар Дональд Трамп Марко Рубио
 
 
