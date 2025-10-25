https://ria.ru/20251025/tramp-2050578198.html
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара, сообщили СМИ
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп встретится с катарскими эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани во... РИА Новости, 25.10.2025
Трамп встретится с эмиром и премьером Катара, сообщили СМИ
Reuters: Трамп встретится с эмиром и премьером Катара по пути в Малайзию