25.10.2025
07:14 25.10.2025
Трамп считает, что для Китая опасно нарушать статус-кво вокруг Тайваня
Президент США Дональд Трамп заявил, что для Китая опасно нарушать статус-кво вокруг Тайваня. РИА Новости, 25.10.2025
Трамп считает, что для Китая опасно нарушать статус-кво вокруг Тайваня

© AP Photo / John McDonnell
© AP Photo / John McDonnell
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для Китая опасно нарушать статус-кво вокруг Тайваня.
"Надеюсь, они не станут. Они могут сделать, могут нет. Это будет очень опасно для них", - сказал Трамп на борту президентского самолета по пути в Азию, отвечая на соответствующий вопрос, аудиотрансляцию вел Белый дом.
Трамп заявил, что не хотел бы развивать тему и говорить о возможности смены подходов США к этому вопросу, чтобы не усложнять поездку в Азию.
Трамп рассчитывает на помощь КНР в переговорах с Россией
