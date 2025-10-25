Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал введенные им антироссийские санкции "очень сильные" - РИА Новости, 25.10.2025
07:10 25.10.2025 (обновлено: 07:15 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/tramp-2050529060.html
Трамп назвал введенные им антироссийские санкции "очень сильные"
Трамп назвал введенные им антироссийские санкции "очень сильные" - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп назвал введенные им антироссийские санкции "очень сильные"
Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им антироссийские санкции очень сильные. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T07:10:00+03:00
2025-10-25T07:15:00+03:00
в мире
сша
россия
азия
дональд трамп
владимир путин
лукойл
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048959730_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_04be0db7cfe52c95e4d6370174a66797.jpg
https://ria.ru/20251024/sanktsii-2050449897.html
https://ria.ru/20251024/ssha-2050472060.html
сша
россия
азия
в мире, сша, россия, азия, дональд трамп, владимир путин, лукойл, роснефть, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Азия, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Санкции в отношении России
Трамп назвал введенные им антироссийские санкции "очень сильные"

Трамп: введенные против России санкции являются очень сильными

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им антироссийские санкции очень сильные.
"Мы вели очень значительные санкции против России, думаю, это очень сильные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета по пути в Азию, аудиотрансляцию вел Белый дом.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России
Вчера, 18:13
Американский лидер считает, что санкции будут иметь эффект.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) говорит, что они не будет иметь большого эффекта. Я не знаю, не думаю, что он прав в этом", - заявил Трамп.
Ранее президент США в связи с ситуацией вокруг Украины ввел санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть", они стали первыми при новой администрации.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
Вчера, 19:26
 
