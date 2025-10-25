Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине
07:05 25.10.2025 (обновлено: 09:03 25.10.2025)
Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине
Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине.
Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине

Трамп выразил уверенность в желании России достичь мира на Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине.
"Посмотрим, я думаю, что он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) хочет, чтобы это закончилось", — сказал он на борту самолета по пути в Азию, аудиотрансляцию вел Белый дом.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Дмитриев заявил, что донесет до США причину затянувшихся переговоров
Вчера, 18:58
Политик также назвал "очень сильными" санкции, введенные им против Москвы. По его мнению, они будут иметь эффект.
В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в интервью американским телеканалам, что Москва заинтересована завершить конфликт как можно скорее. При этом он подчеркнул, что это возможно только с учетом интересов России.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России
Вчера, 18:13
Спецпредставитель президента также отметил, что урегулирование включает несколько элементов, среди них вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности. Он выразил уверенность, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся, но, вероятно, позже.

Глава Белого дома объявил в четверг об отмене встречи с российским лидером в Будапеште, о которой они договорились в ходе телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ узнали, в чем Уиткофф пытался убедить Зеленского
Вчера, 16:55

Новые ограничения

В среду США ввели санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Москва якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.
Владимир Путин назвал эти действия недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что ограничения существенно не скажутся на экономической ситуации, и выразил надежду, что они не приведут к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Президент добавил, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к таковым.
Москва не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В то же время Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения об их неэффективности.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Под дулом пистолета". В Индии сделали резкое заявление о США
Вчера, 15:00
 
