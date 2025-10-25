Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание России достичь мира на Украине.

"Посмотрим, я думаю, что он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) хочет, чтобы это закончилось", — сказал он на борту самолета по пути в Азию, аудиотрансляцию вел Белый дом.

Политик также назвал "очень сильными" санкции, введенные им против Москвы. По его мнению, они будут иметь эффект.

В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в интервью американским телеканалам, что Москва заинтересована завершить конфликт как можно скорее. При этом он подчеркнул, что это возможно только с учетом интересов России.

Спецпредставитель президента также отметил, что урегулирование включает несколько элементов, среди них вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности. Он выразил уверенность, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся, но, вероятно, позже.

Глава Белого дома объявил в четверг об отмене встречи с российским лидером в Будапеште, о которой они договорились в ходе телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.

Новые ограничения

В среду США ввели санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Москва якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.

Владимир Путин назвал эти действия недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что ограничения существенно не скажутся на экономической ситуации, и выразил надежду, что они не приведут к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Президент добавил, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к таковым.