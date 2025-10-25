Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 25.10.2025
06:59 25.10.2025
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне. РИА Новости, 25.10.2025
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном

© AP Photo / Saul LoebДональд Трамп и Ким Чен Ын
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне.
"Я бы мог, если бы он пошел на контакт. В прошлый раз я в интернете написал, что еду в Южную Корею, если он готов, я открыт тоже. Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому. У них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи", - заявил Трамп на борту президентского самолета по пути в Азию, аудиотрансляцию вел Белый дом.
Трамп выразил уверенность в том, что лидер КНДР знает о его визите в регион.
