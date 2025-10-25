https://ria.ru/20251025/tramp-2050527787.html
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне. РИА Новости, 25.10.2025
кндр (северная корея)
в мире
сша
южная корея
дональд трамп
ким чен ын
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Трамп заявил, что в ходе поездки в Азию готов встретиться с Ким Чен Ыном