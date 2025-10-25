Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
06:48 25.10.2025
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
Президент США Дональд Трамп назвал колумбийского коллегу Густаво Петро наркоторговцем. РИА Новости, 25.10.2025
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем

Трамп назвал президента Колумбии Петро наркоторговцем

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал колумбийского коллегу Густаво Петро наркоторговцем.
"Он торговец наркотиками. Президент Колумбии - наркоторговец", - сказал Трамп журналистам у Белого дома перед вылетом в Азию.
Ранее США ввели санкции против президента Колумбии, его жены и старшего сына.
Петро назвал ложью заявления США о росте производства кокаина в Колумбии
03:26
 
