Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
Президент США Дональд Трамп назвал колумбийского коллегу Густаво Петро наркоторговцем. РИА Новости, 25.10.2025
