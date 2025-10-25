Рейтинг@Mail.ru
02:19 25.10.2025 (обновлено: 09:11 25.10.2025)
Королева-мать Сирикит скончалась в 93 года в Таиланде, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на бюро королевского двора. РИА Новости, 25.10.2025
СМИ: в Таиланде умерла королева-мать Сирикит

Bangkok Post: в Таиланде королева-мать Сирикит скончалась в возрасте 93 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Королева Таиланда Сирикит
Королева Таиланда Сирикит - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Королева Таиланда Сирикит. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Королева-мать Сирикит скончалась в 93 года в Таиланде, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на бюро королевского двора.
Сирикит была матерью нынешнего короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна.
"Королева-мать Сирикит мирно скончалась в пятницу", — говорится в публикации.
 
