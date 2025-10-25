https://ria.ru/20251025/tayland-2050515218.html
СМИ: в Таиланде умерла королева-мать Сирикит
СМИ: в Таиланде умерла королева-мать Сирикит - РИА Новости, 25.10.2025
СМИ: в Таиланде умерла королева-мать Сирикит
Королева-мать Сирикит скончалась в 93 года в Таиланде, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на бюро королевского двора. РИА Новости, 25.10.2025
таиланд
Новости
СМИ: в Таиланде умерла королева-мать Сирикит
Bangkok Post: в Таиланде королева-мать Сирикит скончалась в возрасте 93 лет