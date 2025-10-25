В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели младенца

КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбуждено в Татарстан после гибели младенца, которого, предположительно, выбросила из окна пятилетняя девочка, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Ранее глава Зеленодольского района республики Михаил Афанасьев написал в своем Telegram-канале, что в поселке Васильево в результате падения из квартиры многоэтажного дома погиб ребенок. По его словам, в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.
"В социальных медиа сообщается, что в поселке городского типа Васильево пятилетняя девочка выбросила младенца из окна многоквартирного дома. Ребенок погиб. По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка.
