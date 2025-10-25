В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели младенца

КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбуждено в Татарстан после гибели младенца, которого, предположительно, выбросила из окна пятилетняя девочка, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.