Рогов сообщил о ликвидации американского наемника в зоне СВО
Рогов сообщил о ликвидации американского наемника в зоне СВО - РИА Новости, 25.10.2025
Рогов сообщил о ликвидации американского наемника в зоне СВО
Американский наемник ВСУ Боуэн Шардт с позывным "Рабат" ликвидирован в зоне СВО, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 25.10.2025
Рогов сообщил о ликвидации американского наемника в зоне СВО
Рогов: в зоне СВО ликвидировали американского наемника Шардта