Главаря банды "Лобненские" объявили в международный розыск
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 25.10.2025 (обновлено: 08:57 25.10.2025)
Главаря банды "Лобненские" объявили в международный розыск
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Главаря группировки "Лобненские" объявили в международный розыск по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево, заявил РИА Новости информированный источник.
"Объявлен в международный розыск", — сказал собеседник агентства.
В деле о хищениях у бойцов СВО появилось семь новых фигурантов
В деле о хищениях у бойцов СВО появилось семь новых фигурантов
05:07
Как сообщал ранее источник агентства, столичный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а его сына, которого считают участником группировки, отправили в СИЗО очно.
По делу уже арестовали более 30 человек, среди них предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.
Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ
Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ
10 октября, 05:38

Что известно о преступлениях

По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников спецоперации, прибывающих в Шереметьево, им вменяют кражи, вымогательство и мошеннические действия.
В материалах дела говорится, что в банду входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту. Преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв.
Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. Соучастники подыскивали бойцов и предлагали услуги изначально за приемлемые деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90, тысяча — в 70, 8,2 — в 122. Оплату принимали как переводами, так и через терминал. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.
Одному бойцу предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, злоумышленники похитили 615 тысяч рублей с карты через терминал фигуранта. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч. Сумма ущерба по делу — около трех миллионов.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Экс-замглавы АСВ признала вину по делу о хищении четырех миллиардов рублей
15 октября, 03:46
 
