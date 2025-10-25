https://ria.ru/20251025/svo-2050532940.html
Главаря банды "Лобненские" объявили в международный розыск
Главаря банды "Лобненские" объявили в международный розыск - РИА Новости, 25.10.2025
Главаря банды "Лобненские" объявили в международный розыск
Главаря группировки "Лобненские" объявили в международный розыск по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево, заявил РИА Новости информированный...
Главаря банды "Лобненские" объявили в международный розыск
Главаря банды "Лобненские" объявили в международный розыск по делу бойцов СВО
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Главаря группировки "Лобненские" объявили в международный розыск по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево, заявил РИА Новости информированный источник.
"Объявлен в международный розыск", — сказал собеседник агентства.
Как сообщал ранее источник агентства, столичный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а его сына, которого считают участником группировки, отправили в СИЗО очно.
По делу уже арестовали более 30 человек, среди них предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.
Что известно о преступлениях
По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников спецоперации, прибывающих в Шереметьево
, им вменяют кражи, вымогательство и мошеннические действия.
В материалах дела говорится, что в банду входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту. Преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв.
Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. Соучастники подыскивали бойцов и предлагали услуги изначально за приемлемые деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90, тысяча — в 70, 8,2 — в 122. Оплату принимали как переводами, так и через терминал. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.
Одному бойцу предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, злоумышленники похитили 615 тысяч рублей с карты через терминал фигуранта. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч. Сумма ущерба по делу — около трех миллионов.