АСВ просит суд взыскать с авиакомпании AirBaltic свыше 203 миллионов евро

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" как конкурсный управляющий обанкротившегося в 2013 году Инвестбанка в арбитражном суде Москвы требует взыскать более 203 миллионов евро (около 19,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с латвийской авиакомпании Air Baltic Corporation, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.