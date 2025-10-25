Рейтинг@Mail.ru
03:20 25.10.2025 (обновлено: 03:21 25.10.2025)
АСВ просит суд взыскать с авиакомпании AirBaltic свыше 203 миллионов евро
© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" как конкурсный управляющий обанкротившегося в 2013 году Инвестбанка в арбитражном суде Москвы требует взыскать более 203 миллионов евро (около 19,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с латвийской авиакомпании Air Baltic Corporation, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был подан в ноябре 2023 года, его рассмотрение приостанавливалось на полтора года до вступления в законную силу судебных актов в шести других спорах, которые АСВ просило пересмотреть по новым обстоятельствам. Теперь производство по делу возобновлено, и уже в декабре суд может вынести решение.
Споры Инвестбанка с AirBaltic идут с 2012 года и связаны с тремя кредитами, выданными в 2011 году ее бывшему акционеру – компании Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS, ей принадлежало тогда 48% AirBaltic) на год на общую сумму 16,5 миллионов евро. Поручителем выступила сама авиакомпания. Заемщик перестал обслуживать кредиты еще до отзыва в 2013 году у Инвестбанка лицензии, впоследствии банк в разные годы добился в суде взыскания долгов и процентов с заемщика и поручителя в размере около 60 миллионов евро, но решения не были исполнены.
АСВ в июне 2019 года в деле о банкротстве Инвестбанка попросило признать недействительными три кредитных договора и три договора поручительства. Госкорпорация пришла к выводу, что это были притворные сделки, прикрывавшие финансирование российским банком латвийского авиаперевозчика: деньги поступали на счет BAS в Latvijas Krajbanka и транзитом переводились на счет AirBaltic. Это в суде подтвердил экс-предправления и акционер литовского банка Snoras, чьей "дочкой" был Krajbanka, Раймондас Баранаускас.
Девятый арбитражный апелляционный суд в январе 2023 года признал недействительными три пары договоров Инвестбанка с BAS и AirBaltic, а также банковские операции по дальнейшему перечислению денежных средств в пользу авиакомпании. Это решение поддержали затем арбитражный суд Московского округа и Верховный суд РФ. Судебные акты стали основанием для пересмотра по новым обстоятельствам прошлых дел о взыскании долгов по кредитным договорам и для предъявления новых требований.
AirBaltic летает из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 городов в разных странах мира. Латвии на конец 2020 года принадлежало 80,05% авиакомпании, а инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусэну, – остальная доля.
