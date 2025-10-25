Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/strelba--2050531562.html
В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба
В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба - РИА Новости, 25.10.2025
В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба
Пять человек получили ранения в результате стрельбы близ кампуса Говардского университета в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T08:13:00+03:00
2025-10-25T08:13:00+03:00
колумбия
вашингтон (штат)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_067fa2da3e2d0ee07a5c68150f108f0b.jpg
https://ria.ru/20251012/strelba-2047828179.html
колумбия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b8c250fa170469f801823e4f87f7a586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
колумбия, вашингтон (штат), в мире
Колумбия, Вашингтон (штат), В мире
В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба

Пятеро ранены в результате стрельбы у Говардского университета в Вашингтоне

© AP Photo / David ZalubowskiПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Полиция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате стрельбы близ кампуса Говардского университета в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
"Несколько человек получили огнестрельные ранения в ходе предполагаемого празднования возле кампуса Говардского университета в округе Колумбия (Вашингтон - ред.)... Были обнаружены четверо взрослых мужчин и один подросток, они были доставлены в близлежащие больницы", - говорится в материале.
Отмечается, что двое подозреваемых в стрельбе задержаны полицией и находятся под стражей. По данным телеканала, пострадавшие отмечали традиционное возвращение в университет спустя время после выпуска.
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В США четыре человека погибли при стрельбе в баре
12 октября, 17:14
 
КолумбияВашингтон (штат)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала