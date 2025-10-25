https://ria.ru/20251025/strelba--2050531562.html
В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба
Пять человек получили ранения в результате стрельбы близ кампуса Говардского университета в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.10.2025
