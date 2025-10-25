СМИ: спецслужбы США утверждают, что ОАЭ передали Китаю технологии для ракет

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Спецслужбы США утверждают, что Объединенные Арабские Эмираты передали китайской компании Huawei технологию, которую в КНР использовали для расширения радиуса действия ракет, сообщает газета Financial Times со ссылкой на людей, ознакомленных с американскими разведданными 2022 года.
"Разведывательные службы США в 2022 году получили данные о том, что Объединенные Арабские Эмираты передали Huawei технологию, которую, по их мнению, Китай использовал для расширения радиуса действия ракет класса "воздух-воздух", что дало его истребителям преимущество перед американскими военными самолетами", - пишет издание со ссылкой на шесть человек, которые ознакомлены с разведанными, собранными во время администрации президента США Джо Байдена.
Утверждается, что технология, предположительно, переданная Китаю G42, флагманской группой искусственного интеллекта ОАЭ, использовалась для модернизации ракет дальнего радиуса действия, запускаемых с реактивных истребителей.
Компания Huawei заявила, что утверждение спецслужб США не соответствует действительности и не имеет никакой доказательной базы.