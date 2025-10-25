США подготовили проект новых санкций против России, пишет Reuters

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США подготовили проект новых санкций против экономики РФ и введут их, если Москва не завершит конфликт на Украине, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника и источники.

Как сообщил агентству источник, Трамп, вероятно, выждет "несколько недель", чтобы оценить реакцию России на объявленное в среду введение санкций против " Роснефти " и " Лукойла ". По данным агентства, некоторые американские законодатели возобновили попытки добиться рассмотрения давно замороженного двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ. Как сообщил агентству источник, Трамп готов поддержать пакет санкций, однако вряд ли сделает это в октябре.

"На прошлой неделе украинские чиновники обратились к США с предложением о новых санкциях. Среди конкретных выдвинутых идей были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы расчёта через американских партнёров", - пишет Рейтер со ссылкой на источники.

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.

Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.