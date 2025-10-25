Рейтинг@Mail.ru
25.10.2025

США подготовили проект новых санкций против России, пишет Reuters
15:57 25.10.2025
США подготовили проект новых санкций против России, пишет Reuters
США подготовили проект новых санкций против экономики РФ и введут их, если Москва не завершит конфликт на Украине, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2025
США подготовили проект новых санкций против России, пишет Reuters

Reuters: США подготовили проект новых санкций против экономики России

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США подготовили проект новых санкций против экономики РФ и введут их, если Москва не завершит конфликт на Украине, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника и источники.
"Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики, если президент Владимир Путин продолжит откладывать прекращение войны Москвы на Украине... Некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок", - говорится в сообщении.
Как сообщил агентству источник, Трамп, вероятно, выждет "несколько недель", чтобы оценить реакцию России на объявленное в среду введение санкций против "Роснефти" и "Лукойла". По данным агентства, некоторые американские законодатели возобновили попытки добиться рассмотрения давно замороженного двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ. Как сообщил агентству источник, Трамп готов поддержать пакет санкций, однако вряд ли сделает это в октябре.
"На прошлой неделе украинские чиновники обратились к США с предложением о новых санкциях. Среди конкретных выдвинутых идей были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы расчёта через американских партнёров", - пишет Рейтер со ссылкой на источники.
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Заголовок открываемого материала