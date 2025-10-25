Рейтинг@Mail.ru
05:52 25.10.2025
"Никто не спрашивает": в США раскрыли, что вымотало нервы Зеленскому
"Никто не спрашивает": в США раскрыли, что вымотало нервы Зеленскому
Предложенный премьером Британии Киром Стармером план так называемой "коалиции желающих" не сможет помочь Киеву удержать линию фронта, заявил американский... РИА Новости, 25.10.2025
в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, кир стармер, метте фредериксен, нато
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Метте Фредериксен, НАТО
"Никто не спрашивает": в США раскрыли, что вымотало нервы Зеленскому

Доктороу: новый план "коалиции желающих" не поможет Киеву удержать фронт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Предложенный премьером Британии Киром Стармером план так называемой "коалиции желающих" не сможет помочь Киеву удержать линию фронта, заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
"Учитывая тот факт, что линия фронта неумолимо двигается, а коалиционные силы явно не горят желанием ее останавливать, то Киеву ничего не светит. Готов поспорить, что это действует на нервы Зеленскому", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Страшная беда": депутат Рады рассказал о том, что совершил Зеленский
02:47
По словам эксперта, никто из европейцев давно не спрашивает мнение Украины и только выставляет все новые требования в обмен на поддержку борьбы с Россией.
"Никто их (Украинцев. — Прим. Ред.) не спрашивает, как следует вести войну и все ли поставки отправляются в срок. Их голоса не учитываются. Давайте будем честными: европейцы давно навязывают свое мнение", — пояснил политолог.
По мнению Доктороу, "коалиция желающих" выбрала удобную стратегию, когда она сама не участвует в боевых действиях, но активно помогает, снабжая Киев поставками оружия и боеприпасов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Ведущая газета Германии выступила с резким обвинением в адрес Зеленского
00:56
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, лично в Лондон прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
СМИ раскрыли, как европейцы разбили надежды Зеленского
04:02
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКир СтармерМетте ФредериксенНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала