"Никто не спрашивает": в США раскрыли, что вымотало нервы Зеленскому

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Предложенный премьером Британии Киром Стармером план так называемой "коалиции желающих" не сможет помочь Киеву удержать линию фронта, заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
"Учитывая тот факт, что линия фронта неумолимо двигается, а коалиционные силы явно не горят желанием ее останавливать, то Киеву ничего не светит. Готов поспорить, что это действует на нервы Зеленскому", — заявил он.
"Никто их (Украинцев. — Прим. Ред.) не спрашивает, как следует вести войну и все ли поставки отправляются в срок. Их голоса не учитываются. Давайте будем честными: европейцы давно навязывают свое мнение", — пояснил политолог.
По мнению Доктороу, "коалиция желающих" выбрала удобную стратегию, когда она сама не участвует в боевых действиях, но активно помогает, снабжая Киев поставками оружия и боеприпасов.
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, лично в Лондон прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.