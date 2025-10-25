Компания с долей Трампа-младшего получила контракт с Пентагоном, пишет FT

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Поддерживаемая сыном президента США Дональдом Трампом-младшим компания Unusual Machines по производству дронов подписала свой крупнейший контракт с Пентагоном на фоне развития беспилотных систем вооружения, сообщает газета Поддерживаемая сыном президента США Дональдом Трампом-младшим компания Unusual Machines по производству дронов подписала свой крупнейший контракт с Пентагоном на фоне развития беспилотных систем вооружения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на организацию.

"Малоизвестная компания по производству дронов (Unusual Machines - ред.), поддерживаемая Дональдом Трампом -младшим, получила свой крупнейший контракт с Пентагоном , поскольку правительство США расширяет закупки дронов", - пишет издание.

В публикации газеты отмечается, что контракт направлен на производство 3,5 тысяч моторов для дронов, а также различных других деталей. Кроме того, армия в следующем году планирует заказать у Unusual Machines "еще 20 тысяч компонентов", уточняет издание.

По словам генерального директора компании Аллана Эванса, для организации это самый крупный заказ от правительства США, однако стоимость контракта он не озвучил.

Газета напоминает, что Unusual Machines пригласила Трампа-младшего в качестве консультанта в ноябре 2024 года. Ранее издание обнаружило, что акции компании почти утроились в цене за несколько недель до объявления о его назначении. Сейчас Трамп-младший владеет долей организации в 4 миллиона долларов, заключает газета.