Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Новая Сечь, Кондратовка, Корчаковка, Гнилица и Рогозное Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Ветеринарное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и восемь складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18