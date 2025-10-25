ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пять пунктов временной дислокации ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В районе населённого пункта Иванополье в ходе воздушной разведки операторами БПЛА были обнаружены три пункта временной дислокации военнослужащих противника. После передачи координат расчётам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" по ним был нанесён огневой удар, в результате чего объекты противника уничтожены", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разведки местности в районе населённого пункта Долгая Балка выявлены ещё два пункта временного размещения подразделений ВСУ