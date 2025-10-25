Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/spetsoperatsiya-2050528045.html
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 25.10.2025
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пять пунктов временной дислокации ВСУ на... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T07:02:00+03:00
2025-10-25T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой

ВС России уничтожили пять пунктов временной дислокации ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пять пунктов временной дислокации ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Иванополье в ходе воздушной разведки операторами БПЛА были обнаружены три пункта временной дислокации военнослужащих противника. После передачи координат расчётам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" по ним был нанесён огневой удар, в результате чего объекты противника уничтожены", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе разведки местности в районе населённого пункта Долгая Балка выявлены ещё два пункта временного размещения подразделений ВСУ.
"Для их ликвидации были применены ударные FPV-дроны, которые нанесли точные попадания по выявленным целям. Общие потери противника составили до взвода пехоты", — добавили в Минобороны.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
В Харьковской области уничтожили крупное скопление боевиков ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
