ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 25.10.2025
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пять пунктов временной дислокации ВСУ на... РИА Новости, 25.10.2025
россия
донецкая народная республика
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Константиновкой
ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пять пунктов временной дислокации ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Иванополье в ходе воздушной разведки операторами БПЛА были обнаружены три пункта временной дислокации военнослужащих противника. После передачи координат расчётам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" по ним был нанесён огневой удар, в результате чего объекты противника уничтожены", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе разведки местности в районе населённого пункта Долгая Балка выявлены ещё два пункта временного размещения подразделений ВСУ
"Для их ликвидации были применены ударные FPV-дроны, которые нанесли точные попадания по выявленным целям. Общие потери противника составили до взвода пехоты", — добавили в Минобороны.