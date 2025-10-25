Рейтинг@Mail.ru
Офицер рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ под Красноармейском
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 25.10.2025 (обновлено: 08:22 25.10.2025)
Офицер рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ под Красноармейском
2025-10-25T05:17:00+03:00
2025-10-25T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
покровск
вооруженные силы украины
южный военный округ
покровск
Офицер: спецназ уничтожил HMMWV с передвигавшейся на нем ДРГ ВСУ под Красноармейском
Расчет ударно-разведывательных БПЛА 56 отдельного батальона специального назначения 51 армии ЮВО выследил и ликвидировал под Красноармейском (Покровск) броневик ВСУ американского производства вместе с передвигавшейся на нем группой украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер ЮВО с позывным "Икс"
безопасность, покровск, вооруженные силы украины, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Покровск, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Расчет ударно-разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и ликвидировал под Красноармейском броневик ВСУ HMMWV американского производства вместе с передвигавшейся на нем группой украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер ЮВО с позывным "Икс".
"Операторы ударных беспилотников 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа выследили и уничтожили под Красноармейском (Покровск) украинский броневик американского производства HMMWV. Техника была ликвидирована вместе с передвигавшейся на ней группой украинских диверсантов. Несколько российских ударных и разведывательных БПЛА окружили HMMWV ВСУ, затем последовательно нанесли по нему ювелирно точные удары. Ночью уцелевшие украинские диверсанты попытались выбраться из броневика и скрыться, однако операторы БПЛА спецназа были готовы к такому развитию событий и поразили убегавшую от уничтоженного ранее "Хаммера" группу украинских боевиков из пяти человек", - сообщил "Икс".
Видео объективного контроля? запечатлевшее обнаружение и уничтожение российскими ударными FPV-дронами броневика и украинской ДРГ, передано в распоряжение агентства.
Боец с множественными ранениями один спас группу от обстрела
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПокровскВооруженные силы УкраиныЮжный военный округ
 
 
