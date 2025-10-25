Офицер рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ под Красноармейском

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Расчет ударно-разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и ликвидировал под Красноармейском броневик ВСУ HMMWV американского производства вместе с передвигавшейся на нем группой украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер ЮВО с позывным "Икс".
"Операторы ударных беспилотников 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа выследили и уничтожили под Красноармейском (Покровск) украинский броневик американского производства HMMWV. Техника была ликвидирована вместе с передвигавшейся на ней группой украинских диверсантов. Несколько российских ударных и разведывательных БПЛА окружили HMMWV ВСУ, затем последовательно нанесли по нему ювелирно точные удары. Ночью уцелевшие украинские диверсанты попытались выбраться из броневика и скрыться, однако операторы БПЛА спецназа были готовы к такому развитию событий и поразили убегавшую от уничтоженного ранее "Хаммера" группу украинских боевиков из пяти человек", - сообщил "Икс".
Видео объективного контроля? запечатлевшее обнаружение и уничтожение российскими ударными FPV-дронами броневика и украинской ДРГ, передано в распоряжение агентства.