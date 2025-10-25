Офицер рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ под Красноармейском

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Расчет ударно-разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и ликвидировал под Красноармейском броневик ВСУ HMMWV американского производства вместе с передвигавшейся на нем группой украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер ЮВО с позывным "Икс".