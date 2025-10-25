https://ria.ru/20251025/spetsoperatsiya-2050522720.html
Российские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Российские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.10.2025
Российские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T05:05:00+03:00
2025-10-25T05:05:00+03:00
2025-10-25T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292756_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_5cafd4c110024a71ca28bad6839e6b8d.jpg
https://ria.ru/20251025/spetsoperatsiya-2050522574.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292756_306:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_1be08ee4c0dfb0937bc93c00d7f837e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы "Запада" уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
ЛУГАНСК, 25 окт – РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие расчета РСЗО "Град" Тарнопольского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
на сватовско-купянском направлении в зоне СВО", - сообщили в МО РФ
.
Уточняется, что в ходе аэроразведки расчетом БПЛА было обнаружено скопление пехоты и бронетехники ВСУ, замаскированных в лесополосе.
"Заняв огневую позицию, военнослужащие оперативно произвели развертывание боевой машины и навели ее на цель, после чего выполнили залп реактивными снарядами на дистанцию свыше 15 км. В результате огневого поражения все цели были уничтожены", - дополнили в МО РФ.