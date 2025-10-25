Российские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Уточняется, что в ходе аэроразведки расчетом БПЛА было обнаружено скопление пехоты и бронетехники ВСУ, замаскированных в лесополосе.

"Заняв огневую позицию, военнослужащие оперативно произвели развертывание боевой машины и навели ее на цель, после чего выполнили залп реактивными снарядами на дистанцию свыше 15 км. В результате огневого поражения все цели были уничтожены", - дополнили в МО РФ.