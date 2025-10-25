ВС России уничтожили многоцелевые БПЛА ВСУ в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 окт – РИА Новости. Дроны-истребители группировки войск "Запад" уничтожили многоцелевые БПЛА ВСУ в Луганской Народной Республике, рассказали в МО РФ.
"Расчетами радиолокационных станций подразделения ПВО 20-й армии группировки войск "Запад" в зоне ответственности соединения были обнаружены три украинских беспилотных ударных авиационных комплекса большой дальности UJ-22, направляющихся к государственной границе", - сообщили в МО РФ.
ПВО за три часа уничтожила 12 дронов ВСУ
дополняется ...
Уточняется, что операторы радиолокационных станций навели находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-дроны-истребителей для перехвата.
"Настигнув вражеские БПЛА, FPV-истребители таранили и уничтожили беспилотники ВСУ", - дополнили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в своей зоне ответственности.