ВС России уничтожили многоцелевые БПЛА ВСУ в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 окт – РИА Новости. Дроны-истребители группировки войск "Запад" уничтожили многоцелевые БПЛА ВСУ в Луганской Народной Республике, рассказали в МО РФ.

Уточняется, что операторы радиолокационных станций навели находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-дроны-истребителей для перехвата.

Сообщается, что расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в своей зоне ответственности.