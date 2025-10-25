Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне спецоперации за минувшие сутки составили 1630 человек, следует из сообщений руководителей пресс-центров российских группировок войск, видеоролики с заявлениями которых публикует Минобороны РФ.

В зоне действий сил группировки "Центр" "потери украинских вооруженных формирований составили более 500 военнослужащих", в зоне действий подразделений "Востока" "в течение суток противник потерял более 340 военнослужащих", в зоне действий "Южной" группировки "в течение суток противник потерял до 285 военнослужащих".