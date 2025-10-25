Рейтинг@Mail.ru
Боец с множественными ранениями один спас группу от обстрела - РИА Новости, 25.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:28 25.10.2025
Боец с множественными ранениями один спас группу от обстрела
Боец с множественными ранениями один спас группу от обстрела
Девятнадцатилетний участник СВО с множественными ранениями головы и обеих ног в одиночку уничтожил пулеметчика ВСУ и спас свою группу от обстрела, рассказали... РИА Новости, 25.10.2025
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Боец с множественными ранениями один спас группу от обстрела

Девятнадцатилетний боец с множественными ранениями один спас группу от обстрела

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Девятнадцатилетний участник СВО с множественными ранениями головы и обеих ног в одиночку уничтожил пулеметчика ВСУ и спас свою группу от обстрела, рассказали РИА Новости в Народном фронте.
"Девятнадцатилетний командир разведгруппы Виктор Цицер выполнял задачу по штурму позиций противника. Он шёл впереди своих бойцов — на расстоянии около 50 метров от группы. Его задача была — проверить путь и обезвредить мины. Во время движения Виктор заметил "монку" (МОН, осколочная мина направленного действия – ред.) и начал её снимать. Когда он поднялся после разминирования, в десяти метрах от него оказался противник, который держал на прицеле пулемёт", - сообщили в Народном фронте.
Тогда Цицер успел скомандовать группе отходить и практически сразу попал под обстрел: пули перебили обе ноги, были получены множественные ранения головы и бедра.
"Несмотря на это, Виктор сумел отползать в сторону своих позиций и, находясь в крайне тяжёлом состоянии, уничтожил пулемётчика противника. Благодаря этому его бойцы остались живы и смогли выйти из-под удара", - отметили в организации.
Всего боец получил десять пулевых ранений, а также осколочные повреждения бедра. Его доставили в московский госпиталь, где во время операции врачи приняли решение ампутировать одну ногу.
"После тяжёлых ранений Виктор выжил, прошёл несколько операций и продолжает лечение. Сегодня он сохраняет оптимизм, повышает квалификацию — обучается на прапорщика прямо в госпитале. После реабилитации и протезирования он планирует вернуться на службу, поступить в военное училище и параллельно работать в военкомате на родине, в Соль-Илецке", - добавили в Народном фронте.
