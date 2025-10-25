Боец с множественными ранениями один спас группу от обстрела

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Девятнадцатилетний участник СВО с множественными ранениями головы и обеих ног в одиночку уничтожил пулеметчика ВСУ и спас свою группу от обстрела, рассказали РИА Новости в Народном фронте.

"Девятнадцатилетний командир разведгруппы Виктор Цицер выполнял задачу по штурму позиций противника. Он шёл впереди своих бойцов — на расстоянии около 50 метров от группы. Его задача была — проверить путь и обезвредить мины. Во время движения Виктор заметил "монку" (МОН, осколочная мина направленного действия – ред.) и начал её снимать. Когда он поднялся после разминирования, в десяти метрах от него оказался противник, который держал на прицеле пулемёт", - сообщили в Народном фронте.

Тогда Цицер успел скомандовать группе отходить и практически сразу попал под обстрел: пули перебили обе ноги, были получены множественные ранения головы и бедра.

"Несмотря на это, Виктор сумел отползать в сторону своих позиций и, находясь в крайне тяжёлом состоянии, уничтожил пулемётчика противника. Благодаря этому его бойцы остались живы и смогли выйти из-под удара", - отметили в организации.

Всего боец получил десять пулевых ранений, а также осколочные повреждения бедра. Его доставили в московский госпиталь, где во время операции врачи приняли решение ампутировать одну ногу.