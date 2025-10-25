Рейтинг@Mail.ru
Евгений Солнцев: жители Оренбуржья отправили в зону СВО 30 тонн гумпомощи
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
08:53 25.10.2025
Евгений Солнцев: жители Оренбуржья отправили в зону СВО 30 тонн гумпомощи
Евгений Солнцев: жители Оренбуржья отправили в зону СВО 30 тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.10.2025
Евгений Солнцев: жители Оренбуржья отправили в зону СВО 30 тонн гумпомощи
Жители Оренбургской области отправили в зону проведения спецоперации очередную партию гуманитарной помощи: 30 тонн различной техники, продуктов, медикаментов,... РИА Новости, 25.10.2025
оренбургская область
оренбургская область
авдеевка
единая россия
евгений солнцев
оренбургская область
авдеевка
оренбургская область, авдеевка, единая россия, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Авдеевка, Единая Россия, Евгений Солнцев

Евгений Солнцев: жители Оренбуржья отправили в зону СВО 30 тонн гумпомощи

УФА, 25 окт - РИА Новости. Жители Оренбургской области отправили в зону проведения спецоперации очередную партию гуманитарной помощи: 30 тонн различной техники, продуктов, медикаментов, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
"В очередной раз оренбуржцы доказывают своё единодушие. В нём наша сила. Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь не только на передовую – бойцам, но и мирным жителям освобождённой Авдеевки. Это уже четвёртый конвой в этом (2025 - ред.) году", - сообщил губернатор Оренбургской области.
По его словам, две фуры заполнили примерно 30 тоннами гуманитарной помощи. Это различная техника, предметы первой необходимости, продукты и медикаменты. Кроме того, груз включает автомобили. Такой масштабный сбор состоялся благодаря поддержке партии "Единая Россия", общественных организаций, а также инициативе всех неравнодушных оренбуржцев.
"Мы видим, как участие каждого, даже самое небольшое, складывается в огромную движущую силу. Огромное спасибо за то, что не остаётесь в стороне. Пожелал удачи в пути водителям и волонтёрам. Наши бойцы ждут эту помощь. Победа будет за нами!" - написал Солнцев.
В правительстве Оренбургской области рассказали, что в состав гуманитарного груза вошли автомобили и мотоциклы, окопные свечи, маскировочные сети, продукты питания, питьевая вода, медикаменты, матрасы, подушки, одеяла и комплекты постельного белья. По потребности лекарства, продовольствие и промтовары распределят между медицинскими учреждениями, жителями Авдеевки, возвращающимися в свои дома, воинскими частями и подразделениями. Технику и спецсредства передадут в войска.
Оренбургская областьОренбургская областьАвдеевкаЕдиная РоссияЕвгений Солнцев
 
 
