Евгений Солнцев: жители Оренбуржья отправили в зону СВО 30 тонн гумпомощи

УФА, 25 окт - РИА Новости. Жители Оренбургской области отправили в зону проведения спецоперации очередную партию гуманитарной помощи: 30 тонн различной техники, продуктов, медикаментов, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
«
"В очередной раз оренбуржцы доказывают своё единодушие. В нём наша сила. Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь не только на передовую – бойцам, но и мирным жителям освобождённой Авдеевки. Это уже четвёртый конвой в этом (2025 - ред.) году", - сообщил губернатор Оренбургской области.
По его словам, две фуры заполнили примерно 30 тоннами гуманитарной помощи. Это различная техника, предметы первой необходимости, продукты и медикаменты. Кроме того, груз включает автомобили. Такой масштабный сбор состоялся благодаря поддержке партии "Единая Россия", общественных организаций, а также инициативе всех неравнодушных оренбуржцев.
«
"Мы видим, как участие каждого, даже самое небольшое, складывается в огромную движущую силу. Огромное спасибо за то, что не остаётесь в стороне. Пожелал удачи в пути водителям и волонтёрам. Наши бойцы ждут эту помощь. Победа будет за нами!" - написал Солнцев.
В правительстве Оренбургской области рассказали, что в состав гуманитарного груза вошли автомобили и мотоциклы, окопные свечи, маскировочные сети, продукты питания, питьевая вода, медикаменты, матрасы, подушки, одеяла и комплекты постельного белья. По потребности лекарства, продовольствие и промтовары распределят между медицинскими учреждениями, жителями Авдеевки, возвращающимися в свои дома, воинскими частями и подразделениями. Технику и спецсредства передадут в войска.