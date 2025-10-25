В Сочи расчищают территорию жилого дома от обломков после взрыва

СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к расчистке прилегающей территории жилого дома в Сочи от обломков и мусора после взрыва газа, произошедшего минувшей ночью, в работах используют спецтехнику, сообщили в городской администрации.

"Начата расчистка прилегающей территории от обломков и мусора. Для этого задействованы сотрудники и спецтехника городских предприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативные службы завершили свою работу в жилом доме, где произошел взрыв газа. По данным местных властей, планируется обследовать все этажи в здании, при этом специалисты МЧС выполнят инструментальную диагностику. После проверки будет принято решение о дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома, подчеркнули в мэрии.

Отмечается, что в пунктах временного размещения по-прежнему находятся 28 человек, среди них семь детей. Местные власти организовали горячий обед для находящихся в ПВР.