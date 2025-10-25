Рейтинг@Mail.ru
В Сочи расчищают территорию жилого дома от обломков после взрыва
25.10.2025
В Сочи расчищают территорию жилого дома от обломков после взрыва
В Сочи расчищают территорию жилого дома от обломков после взрыва
Городские службы приступили к расчистке прилегающей территории жилого дома в Сочи от обломков и мусора после взрыва газа, произошедшего минувшей ночью, в... РИА Новости, 25.10.2025
происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи расчищают территорию жилого дома от обломков после взрыва

Городские службы Сочи расчищают территорию жилого дома от обломков после взрыва

Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи
СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к расчистке прилегающей территории жилого дома в Сочи от обломков и мусора после взрыва газа, произошедшего минувшей ночью, в работах используют спецтехнику, сообщили в городской администрации.
"Начата расчистка прилегающей территории от обломков и мусора. Для этого задействованы сотрудники и спецтехника городских предприятий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативные службы завершили свою работу в жилом доме, где произошел взрыв газа. По данным местных властей, планируется обследовать все этажи в здании, при этом специалисты МЧС выполнят инструментальную диагностику. После проверки будет принято решение о дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома, подчеркнули в мэрии.
Отмечается, что в пунктах временного размещения по-прежнему находятся 28 человек, среди них семь детей. Местные власти организовали горячий обед для находящихся в ПВР.
Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Сочи, 70 человек эвакуировали. Пожар был ликвидирован. На месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи введут режим локальной ЧС, об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Следователи СК России завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
