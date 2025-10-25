https://ria.ru/20251025/sochi-2050530407.html
В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в доме
В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в доме
Режим локальной ЧС введен на месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 25.10.2025
