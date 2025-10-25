Рейтинг@Mail.ru
В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в доме
07:42 25.10.2025
В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в доме
В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в доме
Режим локальной ЧС введен на месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 25.10.2025
2025
В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в доме

Мэр Сочи Прошунин ввел режим локальной ЧС после взрыва газа в МКД

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Режим локальной ЧС введен на месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали журналистам, что один человек погиб и один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Сочи, 70 человек эвакуировали. Позднее оперштаб сообщил о трех пострадавших. Пожар был ликвидирован.
В Копейске возложили цветы в День памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и последующим пожаром на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Копейске создадут аллею для захоронения погибших при взрыве
Вчера, 16:50
"Провёл выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева. Сейчас в доме, пострадавшем от хлопка газа и огня, завершаются поквартирные обходы... На месте происшествия вводим режим локальной ЧС", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в пунктах временного размещения сейчас расселены 28 жителей, среди которых семь детей.
Право собственности на помещения жители получили, как было установлено по результатам проверки, в 2012 году по решению суда, отметил Прошунин.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Состояние пострадавших при взрыве в Копейске стабилизировали
Вчера, 15:03
 
