Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи. Архивное фото

В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в доме

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Режим локальной ЧС введен на месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали журналистам, что один человек погиб и один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Сочи , 70 человек эвакуировали. Позднее оперштаб сообщил о трех пострадавших. Пожар был ликвидирован.

"Провёл выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева. Сейчас в доме, пострадавшем от хлопка газа и огня, завершаются поквартирные обходы... На месте происшествия вводим режим локальной ЧС", - написал Прошунин в своем Telegram-канале

Губернатор добавил, что в пунктах временного размещения сейчас расселены 28 жителей, среди которых семь детей.