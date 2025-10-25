https://ria.ru/20251025/sochi-2050521017.html
Жителям дома в Сочи, где взорвался газ, окажут поддержку
Жителям дома в Сочи, где взорвался газ, окажут поддержку - РИА Новости, 25.10.2025
Жителям дома в Сочи, где взорвался газ, окажут поддержку
Жителям многоквартирного дома в Сочи, в котором взорвался бытовой газ, окажут поддержку, сообщил мэр Андрей Прошунин. РИА Новости, 25.10.2025
сочи
Жителям дома в Сочи, где взорвался газ, окажут поддержку
Мэр Прошунин: жителям дома в Сочи, где взорвался газ, окажут поддержку