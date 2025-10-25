https://ria.ru/20251025/sobyanin-2050519416.html
ПВО уничтожила еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 25.10.2025
ПВО уничтожила еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву
Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
