Силы ПВО уничтожили третий за ночь беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили третий за ночь беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 25.10.2025
Силы ПВО уничтожили третий за ночь беспилотник, летевший на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении третьего за ночь беспилотника, летевшего на Москву. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T03:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
