Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T02:32:00+03:00
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
