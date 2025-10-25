Орбан встретится с Папой Римским и Мелони, пишут СМИ

Рейтинг@Mail.ru
17:43 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/smi-2050596218.html
Папа Римский Лев XIV 27 октября примет в Ватикане премьера Венгрии Виктора Орбана, после чего тот встретится с главой итальянского правительства Джорджей... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T17:43:00+03:00
2025-10-25T17:43:00+03:00
в мире
ватикан
венгрия
виктор орбан
джорджа мелони
папа римский
в мире, ватикан, венгрия, виктор орбан, джорджа мелони, папа римский
В мире, Ватикан, Венгрия, Виктор Орбан, Джорджа Мелони, Папа Римский
© AP Photo / Domenico StinellisПлощадь Святого Петра в Ватикане
Площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Domenico Stinellis
Площадь Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
РИМ, 25 сен - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV 27 октября примет в Ватикане премьера Венгрии Виктора Орбана, после чего тот встретится с главой итальянского правительства Джорджей Мелони, сообщила газета Domani со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Орбан намерен обсудить конфликт на Украине и права человека, а также найти поддержку в преддверии предстоящих весной 2026 года выборов в Венгрии после того, как он стал проигрывать по опросам своему ближайшему конкуренту Петеру Мадьяру. Аудиенция с Папой Римским пройдет в первой половине дня и будет сопровождаться переговорами с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, отметила газета. После обеда венгерский политик встретится с Мелони, с которой он собирается обсудить вопросы европейской политики, добавило издание.
"Поддержание отношений особенно важно, чтобы избежать изоляции. Хотя Орбан и называет Венгрию "островом мира", для защиты своих интересов страна должна развивать отношения... В этот понедельник встреча в правительственном дворце Киджи в 15.30 (16.30 мск) будет оформлена как визит вежливости, запрошенный премьером, проезжающим через город в связи с выполнением своих обязательств в Ватикане, без лишних фанфар с итальянской стороны", - написала газета.
Как напомнило издание, Орбан совершил свой первый визит после переизбрания в должности в апреле 2022 года в Рим и Ватикан, где встретился с бывшим Папой Римским Франциском.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Премьер Италии призвала соблюдать международное право
22 октября, 13:52
 
В миреВатиканВенгрияВиктор ОрбанДжорджа МелониПапа Римский
 
 
