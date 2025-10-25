https://ria.ru/20251025/shtorm-2050627671.html
Шторм "Мелисса" усилился до урагана первой категории
Шторм "Мелисса" усилился до урагана первой категории - РИА Новости, 25.10.2025
Шторм "Мелисса" усилился до урагана первой категории
Тропический шторм "Мелисса" усилился до урагана первой категории, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T23:13:00+03:00
2025-10-25T23:13:00+03:00
2025-10-25T23:13:00+03:00
в мире
гаити
карибское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147853/38/1478533873_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_729e09c25348625f01ee8e34d4491669.jpg
https://ria.ru/20251004/shtorm-2046413314.html
https://ria.ru/20250909/klimat-2040691762.html
гаити
карибское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147853/38/1478533873_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_7f6e5a3265f774745eef602eca960aef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаити, карибское море
В мире, Гаити, Карибское море
Шторм "Мелисса" усилился до урагана первой категории
Тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Тропический шторм "Мелисса" усилился до урагана первой категории, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
"Мелисса становится ураганом и, ожидается, что он быстро усилится до сильного урагана к концу недели", - говорится в сообщении.
По данным NHC, "Мелисса" находится в Карибском море
. Максимальная устойчивая скорость ветра урагана составляет около 120 километра в час, он движется на запад-северо-запад со скоростью 2 километра в час.
Ранее управление гражданской защиты Гаити
сообщило, что по меньшей мере три человека погибли и один пострадал в Гаити из-за последствий тропического шторма "Мелисса".
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 63 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна составить 119 километров в час. Если скорость ветра достигнет 154 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 178 - до третьей, при 209 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра 252 километра в час и более.