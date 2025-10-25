Рейтинг@Mail.ru
В Сербии акции в поддержку властей собрали около 40 тысяч человек - РИА Новости, 25.10.2025
20:10 25.10.2025
В Сербии акции в поддержку властей собрали около 40 тысяч человек
В Сербии акции в поддержку властей собрали около 40 тысяч человек
Акции против выступлений студентов и сторонников оппозиции и в поддержку властей Сербии собрали в субботу в трёх городах страны почти 40 тысяч человек, сообщила РИА Новости, 25.10.2025
В Сербии акции в поддержку властей собрали около 40 тысяч человек

БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Акции против выступлений студентов и сторонников оппозиции и в поддержку властей Сербии собрали в субботу в трёх городах страны почти 40 тысяч человек, сообщила пресс-служба МВД.
"МВД оповещает общественность, что сегодня в трёх городах: Пожареваце, Кралево и Вране организованы массовые собрания граждан против блокирования (учреждений и инфраструктуры - ред.) "Центром общественной стабильности". По оценкам полиции, присутствует около 39 600 граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собрания проходят без инцидентов и нарушений общественного порядка.
Акции в поддержку сербов в Косово и Метохии и властей Сербии собрали 11 октября в более чем 180 сербских населенных пунктах более 167 тысяч человек.
Акции граждан в поддержку властей Сербии и против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали 28 сентября 157 тысяч участников в 167 местах, антиправительственные протесты – 4 тысячи участников, где при потасовках пострадали двое полицейских, были задержаны пять человек.
По данным полиции Сербии акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали 13 сентября в Сербии свыше 144 тысяч человек, они мирно прошли в 125 местах, а 7 сентября 126 тысяч сторонников властей Сербии собрались в 111 населенных пунктах. Мирные акции против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры прошли 20 и 23 августа в десятках городов Сербии, 31 августа в 95 городах страны они собрали 104 тысячи участников.
Сербский президент Александр Вучич в начале сентября заявил, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые он не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
