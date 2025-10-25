Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о поисках семьи, пропавшей в Красноярском крае
09:11 25.10.2025 (обновлено: 09:20 25.10.2025)
Появились подробности о поисках семьи, пропавшей в Красноярском крае
Появились подробности о поисках семьи, пропавшей в Красноярском крае
Появились подробности о поисках семьи, пропавшей в Красноярском крае

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 окт – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда "Спасатель" обследовали 6 квадратных километров тайги при поисках пропавшей в турпоходе в конце сентября семьи Усольцевых, сообщает пресс-служба краевого учреждения.
"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 24 октября обследовали 6 квадратных километров горно-таежной местности в ходе поисков семьи Усольцевых в районе поселка Кутурчин Партизанско района", - говорится в сообщении.
Поиски результатов не принесли, уточнили в учреждении. Спасатели планируют продолжить работу в субботу.
Ранее в краевом учреждении "Спасатель" сообщили, что спасатели вновь отправились на поиски по заявке полиции.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Почти две недели назад, 12 октября, активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.
ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала