Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/saratov-2050592602.html
В Саратове отменили крестный ход из-за опасности атак БПЛА
В Саратове отменили крестный ход из-за опасности атак БПЛА
в мире, саратов, саратовская область
В мире, Саратов, Саратовская область
Крестный ход
Крестный ход. Архивное фото
САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Традиционный крестный ход в День народного единства 4 ноября в Саратове решили отменить и провести в другом формате из-за возросшей опасности атак беспилотников, следует из циркулярного письма митрополита Саратовского и Вольского Игнатия, подписанного в пятницу.
"В связи с высокой степенью террористической угрозы на территории города Саратов и Саратовской области обращением правоохранительных органов, учитывая возросшую опасность возможного применения дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов, а также для противодействия террористическим угрозам иного характера традиционный крестный ход от храма Казанской иконы Божией Матери до Свято-Троицкого кафедрального собора Саратова, приуроченный к празднованию в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, в 2025 году проводиться в привычном формате не будет", - говорится в письме, опубликованном на сайте Саратовской митрополии.
Тем не менее митрополит в подписанном документе уточнил, что в этом году в День народного единства во всех приходах, подворьях и монастырях Саратовской епархии можно совершать торжественные богослужения с крестным ходом вокруг храмов.
Крестный ход проводился ежегодно 4 ноября в Саратове. Многокилометровое шествие следовало от храма в честь иконы Божией Матери "Казанская" на улице Николая Чернышевского до Свято-Троицкого кафедрального собора на Музейной площади. По ходу движения движение транспорта ограничивали.
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
