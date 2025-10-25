https://ria.ru/20251025/saratov-2050592602.html
В Саратове отменили крестный ход из-за опасности атак БПЛА
В Саратове отменили крестный ход из-за опасности атак БПЛА
саратов
саратовская область
саратов
саратовская область
САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Традиционный крестный ход в День народного единства 4 ноября в Саратове решили отменить и провести в другом формате из-за возросшей опасности атак беспилотников, следует из циркулярного письма митрополита Саратовского и Вольского Игнатия, подписанного в пятницу.
"В связи с высокой степенью террористической угрозы на территории города Саратов
и Саратовской области
обращением правоохранительных органов, учитывая возросшую опасность возможного применения дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов, а также для противодействия террористическим угрозам иного характера традиционный крестный ход от храма Казанской иконы Божией Матери до Свято-Троицкого кафедрального собора Саратова, приуроченный к празднованию в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, в 2025 году проводиться в привычном формате не будет", - говорится в письме, опубликованном на сайте Саратовской митрополии.
Тем не менее митрополит в подписанном документе уточнил, что в этом году в День народного единства во всех приходах, подворьях и монастырях Саратовской епархии можно совершать торжественные богослужения с крестным ходом вокруг храмов.
Крестный ход проводился ежегодно 4 ноября в Саратове. Многокилометровое шествие следовало от храма в честь иконы Божией Матери "Казанская" на улице Николая Чернышевского до Свято-Троицкого кафедрального собора на Музейной площади. По ходу движения движение транспорта ограничивали.