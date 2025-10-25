В Саратове отменили крестный ход из-за опасности атак БПЛА

САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Традиционный крестный ход в День народного единства 4 ноября в Саратове решили отменить и провести в другом формате из-за возросшей опасности атак беспилотников, следует из циркулярного письма митрополита Саратовского и Вольского Игнатия, подписанного в пятницу.

Тем не менее митрополит в подписанном документе уточнил, что в этом году в День народного единства во всех приходах, подворьях и монастырях Саратовской епархии можно совершать торжественные богослужения с крестным ходом вокруг храмов.