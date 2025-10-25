Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате

По ее словам, они подразделяются на маломощные (до 0,25 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч, массой до 35 килограммов) и мощные (свыше 0,25 кВт, скорость до 50 км/ч).

В первом случае права на управление не нужны, за нетрезвую езду полагается штраф до 1,5 тысяч рублей. Вторая группа считается транспортным средством, для которого нужны права категории "М". На них распространяются все нормы ПДД.