25.10.2025
03:18 25.10.2025
Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате
Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате - РИА Новости, 25.10.2025
Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате
Возможность лишения прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде зависит от технических характеристик транспортного средства, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 25.10.2025
Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате

Юрист Безмаленко: за пьяную езду на мощном электросамокате могут лишить прав

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Возможность лишения прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде зависит от технических характеристик транспортного средства, рассказала агентству "Прайм" Член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
По ее словам, они подразделяются на маломощные (до 0,25 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч, массой до 35 килограммов) и мощные (свыше 0,25 кВт, скорость до 50 км/ч).
Девушки катаются на самокатах - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Россиян предупредили о выросшем втрое штрафе за самокат
12 мая, 03:15
В первом случае права на управление не нужны, за нетрезвую езду полагается штраф до 1,5 тысяч рублей. Вторая группа считается транспортным средством, для которого нужны права категории "М". На них распространяются все нормы ПДД.
"За управление в нетрезвом виде такими транспортными средствами возможно лишение водительских прав", - указала Безмаленко.
Согласно последним постановлениям Верховного суда РФ, такие решения выносят все чаще, поэтому следует беспрекословно соблюдать правила, добавила она.
Открытие сезона велопроката и аренды электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков
6 апреля, 03:18
 
Общество Россия Евгения Безмаленко Международная Ассоциация юристов и медиаторов 4legal электросамокат
 
 
