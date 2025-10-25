Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре - РИА Новости, 25.10.2025
21:26 25.10.2025
Появились подробности о пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре
Появились подробности о пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре
Погибших в ДТП с автобусом в Самаре нет, пострадавшие не получили тяжелых травм при аварии, сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области. РИА Новости, 25.10.2025
Появились подробности о пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре

© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиСотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Промышленном районе Самары
САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Погибших в ДТП с автобусом в Самаре нет, пострадавшие не получили тяжелых травм при аварии, сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области.
По данным регионального главка МВД России, в субботу в 19.20 мск на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП в автобусе пострадали четверо детей и один взрослый, в легковом автомобиле - три человека.
"По предварительным данным, среди пострадавших погибших и с тяжелыми травмами нет", - сообщили в ГУМВД России по региону.
ПроисшествияСамараСамарская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
