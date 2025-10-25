https://ria.ru/20251025/samara-2050618504.html
Появились подробности о пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре
Появились подробности о пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре - РИА Новости, 25.10.2025
Появились подробности о пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре
Погибших в ДТП с автобусом в Самаре нет, пострадавшие не получили тяжелых травм при аварии, сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области. РИА Новости, 25.10.2025
Погибших и пострадавших с тяжелыми травмами в ДТП с автобусом в Самаре нет