В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

«

"По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, <...> 25 октября в 20:10 (19:10 мск. — Прим. ред.) на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительной информации, пострадавшие пассажиры автобуса — четверо детей и взрослый, еще трое пострадавших — из легкового автомобиля", — уточнили в ведомстве.