В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
20:58 25.10.2025 (обновлено: 22:51 25.10.2025)
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
В Самаре столкнулись автобус и легковой автомобиль, пострадали восемь человек, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.10.2025
происшествия
самара
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
самара
самарская область
происшествия, самара, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самара, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Промышленном районе Самары
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Промышленном районе Самары - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Промышленном районе Самары
САМАРА, 25 окт — РИА Новости. В Самаре столкнулись автобус и легковой автомобиль, пострадали восемь человек, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
"По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, <...> 25 октября в 20:10 (19:10 мск. — Прим. ред.) на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительной информации, пострадавшие пассажиры автобуса — четверо детей и взрослый, еще трое пострадавших — из легкового автомобиля", — уточнили в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
