https://ria.ru/20251025/samara-2050615694.html
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой - РИА Новости, 25.10.2025
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
В Самаре столкнулись автобус и легковой автомобиль, пострадали восемь человек, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T20:58:00+03:00
2025-10-25T20:58:00+03:00
2025-10-25T22:51:00+03:00
происшествия
самара
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050614904_0:97:1011:666_1920x0_80_0_0_274c9bd2b55dfe4ae2b3b30cdc757d24.jpg
https://ria.ru/20251025/dtp-2050540470.html
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050614904_0:3:1011:761_1920x0_80_0_0_1352e82f4c83cd3eef3c71ca66058009.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самара, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
В Самаре автобус столкнулся с легковушкой, пострадали восемь человек