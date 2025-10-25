https://ria.ru/20251025/rumyniya-2050521743.html
Президент Румынии сбежал от протестующих под крики "убирайся на Украину"
Президент Румынии сбежал от протестующих под крики "убирайся на Украину" - РИА Новости, 25.10.2025
Президент Румынии сбежал от протестующих под крики "убирайся на Украину"
Протестующие в Яссах освистали президента Румынии Никушора Дана, предложив ему отправиться на Украину, глава государства был вынужден скрыться от них
"Позор, предатель": президента Румынии освистали в городе Яссы за поддержку Украины
Президента Румынии Никушора Дана освистали перед Национальным театром в городе Яссы за поддержку Украины. Об этом 24 октября сообщило румынское издание Spotmedia.
«Десятки людей освистали его, когда он прибыл к Национальному театру. Выйдя из машины, Никушор Дан был встречен протестующими криками «Позор!», «Предатель!» и «Уезжай на Украину!» — говорится в публикации издания.
Уточняется, что в ответ на возмущение Дан помахал протестующим рукой и вошел в театр.
