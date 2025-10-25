Рейтинг@Mail.ru
Президент Румынии сбежал от протестующих под крики "убирайся на Украину" - РИА Новости, 25.10.2025
04:30 25.10.2025 (обновлено: 09:12 25.10.2025)
Президент Румынии сбежал от протестующих под крики "убирайся на Украину"
Президент Румынии сбежал от протестующих под крики "убирайся на Украину" - РИА Новости, 25.10.2025
Президент Румынии сбежал от протестующих под крики "убирайся на Украину"
Протестующие в Яссах освистали президента Румынии Никушора Дана, предложив ему отправиться на Украину, глава государства был вынужден скрыться от них, пишет... РИА Новости, 25.10.2025
в мире
румыния
яссы
украина
никушор дан
джо байден
В мире, Румыния, Яссы, Украина, Никушор Дан, Джо Байден
Президент Румынии сбежал от протестующих под крики "убирайся на Украину"

Agora: протестующие освистали президента Румынии Дана на мероприятии в Яссах

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Протестующие в Яссах освистали президента Румынии Никушора Дана, предложив ему отправиться на Украину, глава государства был вынужден скрыться от них, пишет журнал Agora Press.
Инцидент произошел во время посещения главой государства Национального театра в Яссах.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Президент Румынии заявил о несоответствии агросектора Украины стандартам ЕС
1 октября, 13:34
"При входе в здание главу государства встретили десятки протестующих. Они скандировали "позор!", "предатель! " и "убирайся на Украину!", а один из мужчин крикнул ему: "Вы самый слабый президент", — говорится в материале.
Как отмечает издание, Дан не стал делать никаких заявлений в ответ, а лишь сделал приветственный жест в виде римского салюта, после чего поспешил скрыться в здании Национального театра.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Президент Румынии заявил о поддержке объединения с Молдавией
18 июля, 15:55
"В ответ Никушор Дан помахал протестующим, не сделав никаких заявлений, а затем поспешил в здание", — сообщает журнал.
В начале октября RT сообщил, что Никушор Дан попал в неловкую ситуацию, растерявшись перед караулом на официальном мероприятии. Пользователи социальных сетей, где распространилось видео с Даном, сравнили его с бывшим президентом США Джо Байденом, над которым неоднократно шутили за похожие казусы на публике.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Плюет на наш суверенитет." В Молдавии раскритиковали президента Румынии
11 июня, 14:37
 
В миреРумынияЯссыУкраинаНикушор ДанДжо Байден
 
 
