Аналитик объяснил, что случится с рублем после решения по ставке

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Снижение Банком России ключевой ставки до 16,5% поддержит рубль, который теперь с большей долей вероятности будет держаться в районе 80 за доллар и чаще опускаться ниже, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Многие аналитики ожидали такого решения на фоне постепенного снижения инфляционного давления. Теперь важно поддержать экономику, не допустив нового витка роста цен.
"Появился небольшой люфт для смягчения денежно-кредитной политики. При этом ставка остается на достаточно высоком уровне, чтобы сдерживать потребительский спрос и поддерживать привлекательность рублевых активов", — пояснил аналитик.
Он не ожидает резкого изменения кредитных и депозитных ставок – банки будут столь же сдержанны, как и ЦБ. Рубль укрепится – у него будет больше оснований держаться в диапазоне 78-85 за доллар, если не вмешается геополитика, заключил Шнейдерман.
