Аналитик объяснил, что случится с рублем после решения по ставке

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Снижение Банком России ключевой ставки до 16,5% поддержит рубль, который теперь с большей долей вероятности будет держаться в районе 80 за доллар и чаще опускаться ниже, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.