02:03 25.10.2025
"Сыты по горло": в США выступили с предупреждением из-за России
Западу не стоит испытывать терпение России постоянными провокациями, заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. РИА Новости, 25.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканские флаги возле монумента Вашингтона
Американские флаги возле монумента Вашингтона. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Западу не стоит испытывать терпение России постоянными провокациями, заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
"Россия всегда сторонилась эскалации. Эскалация всегда была стратегией Украины, потому что Украина жаждет, чтобы НАТО превратилось в полноценного участника конфликта, а Россия не делает ничего, что могло бы этому способствовать", — сказал он.
Владимир Зеленский и король Карл III в Виндзорском замке. 24 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Костюмированный парад". Журналист высмеял визит Зеленского в Британию
Вчера, 19:09
Эксперт также призвал не забывать о предупреждении президента России Владимира Путина о жестком ответе в случае ударов по территории страны американскими дальнобойными ракетами, а также выразил уверенность, что Москва ответит в случае необходимости.
"Я думаю, русские сыты по горло этой эскалацией <…> Пока Америка колеблется, Россия полна решимости", — предупредил Риттер.
Ранее Владимир Путин предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk. По словам главы государства, разговоры о поставках этого вооружения — это попытка эскалации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина
Вчера, 00:54
Газета The Wall Street Journal написала в среду о том, что Соединенные Штаты сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, а ВСУ во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее американский президент Дональд Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что США не имеют отношения к любым таким ракетам, используемым Киевом.
На вчерашней встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп отметил, что Штаты не собираются учить других обращению с Tomahawk, поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине
Вчера, 10:32
 
