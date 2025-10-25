"Сыты по горло": в США выступили с предупреждением из-за России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Западу не стоит испытывать терпение России постоянными провокациями, заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
«
"Россия всегда сторонилась эскалации. Эскалация всегда была стратегией Украины, потому что Украина жаждет, чтобы НАТО превратилось в полноценного участника конфликта, а Россия не делает ничего, что могло бы этому способствовать", — сказал он.
Эксперт также призвал не забывать о предупреждении президента России Владимира Путина о жестком ответе в случае ударов по территории страны американскими дальнобойными ракетами, а также выразил уверенность, что Москва ответит в случае необходимости.
Ранее Владимир Путин предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk. По словам главы государства, разговоры о поставках этого вооружения — это попытка эскалации.
Газета The Wall Street Journal написала в среду о том, что Соединенные Штаты сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, а ВСУ во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее американский президент Дональд Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что США не имеют отношения к любым таким ракетам, используемым Киевом.
На вчерашней встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп отметил, что Штаты не собираются учить других обращению с Tomahawk, поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.