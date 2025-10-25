Родители государственной важности

На этой неделе Владимир Путин точнее — и нежнее, потому что говорил о женщинах — других сформулировал, что такое стремление к родительству и желание иметь семью.

"Это ценностные установки", — сказал Владимир Путин, выступая на Совете по демографической политике. "Это мировоззрение", — повторил он, если кто не понял слова, сказанные им. Отцом и дедом. Мужчиной, привыкшим брать ответственность на себя за происходящее в стране. И считающим всех нас, граждан России, своей семьей.

Эти слова о ценностях нашего мировоззрения, скрепляющих наши традиции, как бы кто ни извивался от боли проигрыша, что их разрушить не удалось, звучат вызовом и одновременно отповедью тем, кто полагает, что дети — "это сплошные траты, бессонные ночи, плохая фигура, крест на карьере, тупой мужик рядом, трясущийся от трусости", ну и так далее. В перечислении страхов не забыто ничего?

Ну так вот вам лекарства — от каждого по отдельности и от всех этих воображаемых ужастиков вместе. Уже сегодня разработана мощнейшая и ставшая рутинной (в хорошем смысле) поддержка родителей. Это ежемесячные пособия, это единовременные пособия. Это пособия будущим мамочкам, что только ждут появления малыша, включая бесплатное питание. Да, те самые молочные кухни, завоевание советской власти, где отпускали (бесплатно!) молоко, детские творожки, кефирчики, молочные смеси, пережили все наши пертурбации и сегодня работают. Чтобы поддержать и детей, и их мамочек. Если их доход не превышает обозначенного максимума (и довольно приличного, если судить по среднестатистической величине по России), то дети обеспечиваются свежайшими продуктами, соками и всем, что необходимо для растущего организма. Иногда — учитывая состояние здоровья — вплоть до пятнадцати и даже до восемнадцати лет.

Право на получение многочисленных и существенных по размеру денежных выплат — у всех, кто решил стать мамочкой. Кто родил, удочерил или усыновил — чужих детей для нас в России не бывает.

Материнский капитал, идея которого тоже принадлежит Путину, сегодня составляет свыше четверти миллиона рублей на первого ребенка. На второго, если эта сумма была получена, примерно столько же, а если деньги по каким-то причинам не дошли, то мамочка за свой труд (а беременность и роды, если кто не знал, работа, требующая и самодисциплины, и отдачи) получит без малого миллион рублей (912 тысяч). Не говоря уже об оплачиваемом отпуске по беременности и родам (который на канцелярите называется БИР). А еще — пожалуйста, вам государство дает субсидированную им же семейную ипотеку, и, если есть дети, то вот вам и де-юре, и де-факто помощь с жильем.

Государство практически просит — "пожалуйста, рожайте, а я вам помогу/подсоблю/поддержу". В ответ на эту тихую просьбу оно иногда слышит: "Хочу платьишко, туфельки и чтобы еще быть владычицей морскою. А если ты, государство, не обеспечишь меня туфельками и согласованными по цвету с обувью еще и сумочками, то иди ты отсюда со своей демографией. Хочу, чтобы как в Европе было". Там ведь настоящее социальное государство".

Хотите как в Европе? Нет ничего проще, чем поддержать дискуссию, какое государство, еэсовское или наше, социальнее. И кто действительно ориентирован на семью, поддержку семьи и, главное, на помощь женщине, которая решила стать матерью.

Итак — в Европе нет никаких молочных кухонь. В принципе. От слова "совсем". Банка молочной смеси для новорожденных стоит примерно 22 евро. Если требуется особая, гипоаллергенная смесь — ну, например, — ее цена может быть и 30 евро. Банки хватает дней на пять. Перемножаем и получаем сумму в полтораста евро в месяц. Пакет с подгузниками (их обычно сорок с небольшим штук), которого хватает на три, максимум четыре дня, — "пятнашка" евро. Умножаем и получаем еще пятьдесят единиц общеевропейских денег. Итого — три сотни евро в месяц. А, нам тут говорят про "большие пособия". Его величина — 150 евро в месяц. То есть либо ребенок лежит в грязных подгузниках, либо голодный. Ах да, есть же еще один миф — о гигантских сроках тех самых БИР. Во Франции он весь, оплаченный и суммарный, при нормальном течении беременности и неосложненных родах составляет примерно 112 дней. Это тот срок, что оплачивается. У нас он называется декрет. И чтобы сэкономить (а жить во Франции чрезвычайно затратно), многие женщины уходят, точнее практически уезжают, с работы в роддом. А потом вертятся как могут, имея на руках простудившуюся лялечку и услышав, что "ваш ребенок — это ваши проблемы, мадам". Бюллетень по уходу за заболевшим ребенком просто отсутствует как класс, как норма закона, обязательная к исполнению. Ну и, естественно, никакой вам "семейной ипотеки", мадам, платите по общей для всех ставке кредита на покупку недвижимости или выметайтесь вон.

Я упоминаю в этой заметке женщин чаще, чем мужчин, и ссылаюсь на женский опыт потому, что в противоположность существующим представлениям, которые продвигаются изустно и письменно, решение стать матерью принадлежит женщине, и только ей. Именно женщина чувствует, что от этого мужчины ей хочется родить. Именно этому мужчине она доверяет и себя, и их будущего ребенка. Именно этот мужчина сможет именно эту женщину обезопасить до, во время и после окончания беременности. Именно на него ей захочется опереться в момент, когда ей станет тяжело и непросто. Сказанное не значит, что буквально все мужчины готовы просоответствовать этим женским ожиданиям, но оно значит другое.

России в желании и попытке решить сложнейшее демографическое уравнение нужно в большей степени адресоваться женщинам. Не потому, что мы круче или лучше мужчин наших замечательных, а для того, чтобы именно женщина знала — случись что с ее избранником, государство будет всегда рядом. С плечом, чтобы опереться, с жилеткой, чтобы в нее поплакать или пожаловаться, и с деньгами — не чтобы превратить женщину в содержанку, а чтобы в острый момент решить те проблемы, которые она решить не может.

России, всей, ее прекрасным мужчинам, во власти или нет, всем бесконечно заботливым профильным министерствам и чиновникам, должно помнить, что материнство — самая главная, самая лучшая и самая благодарная профессия на свете.

Становясь мамой, женщина воплощает в жизнь ту самую вечную и прекрасную любовь, которую мы все (надеюсь) пытаемся обрести.

Чем чаще мы будем говорить об этом, как, кстати, это делает наш президент, тем быстрее демографическое уравнение будет решено с правильным результатом.