Эксперт рассказал о последствиях езды на летней резине после 1 декабря

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Водители в РФ могут получить штраф за передвижение на летней резине после 1 декабря, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

Как уточнил автоюрист, запрет на использование летних шин зимой и шипованных шин летом вступил в силу еще с 1 сентября 2023 года. При этом, по словам судебного автоэксперта, всесезонную шину можно использовать круглый год.