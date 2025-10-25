Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях езды на летней резине после 1 декабря
25.10.2025
02:25 25.10.2025
Эксперт рассказал о последствиях езды на летней резине после 1 декабря
Эксперт рассказал о последствиях езды на летней резине после 1 декабря - РИА Новости, 25.10.2025
Эксперт рассказал о последствиях езды на летней резине после 1 декабря
Водители в РФ могут получить штраф за передвижение на летней резине после 1 декабря, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика",... РИА Новости, 25.10.2025
Эксперт рассказал о последствиях езды на летней резине после 1 декабря

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРаботник меняет резину на колесе
Работник меняет резину на колесе . Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Водители в РФ могут получить штраф за передвижение на летней резине после 1 декабря, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
"Инспектор ГИБДД уполномочен выписать штраф за использование летней резины в период с 1 декабря по 28 (29) февраля, а за эксплуатацию зимних шипованных шин - с июня по август... На текущий момент размер административного штрафа за использование несезонной резины единый для всех регионов России и составляет 500 рублей", - рассказал Касьяненко.
Как уточнил автоюрист, запрет на использование летних шин зимой и шипованных шин летом вступил в силу еще с 1 сентября 2023 года. При этом, по словам судебного автоэксперта, всесезонную шину можно использовать круглый год.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Вильфанд рассказал, как его вынудили давать рекомендации о смене резины
