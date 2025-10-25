https://ria.ru/20251025/rezina-2050515552.html
Эксперт рассказал о последствиях езды на летней резине после 1 декабря
Эксперт рассказал о последствиях езды на летней резине после 1 декабря - РИА Новости, 25.10.2025
Эксперт рассказал о последствиях езды на летней резине после 1 декабря
Водители в РФ могут получить штраф за передвижение на летней резине после 1 декабря, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика",... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T02:25:00+03:00
2025-10-25T02:25:00+03:00
2025-10-25T02:25:00+03:00
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875913739_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_06c625fdfc1146be34e61f095226ce55.jpg
https://ria.ru/20251019/vilfand-2049164233.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875913739_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_31f2d1ea5126bed9c88ccbfef0b19883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гибдд мвд рф
Эксперт рассказал о последствиях езды на летней резине после 1 декабря
Касьяненко: водителям за езду на летней резине после 1 декабря грозит штраф
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Водители в РФ могут получить штраф за передвижение на летней резине после 1 декабря, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
"Инспектор ГИБДД
уполномочен выписать штраф за использование летней резины в период с 1 декабря по 28 (29) февраля, а за эксплуатацию зимних шипованных шин - с июня по август... На текущий момент размер административного штрафа за использование несезонной резины единый для всех регионов России
и составляет 500 рублей", - рассказал Касьяненко.
Как уточнил автоюрист, запрет на использование летних шин зимой и шипованных шин летом вступил в силу еще с 1 сентября 2023 года. При этом, по словам судебного автоэксперта, всесезонную шину можно использовать круглый год.